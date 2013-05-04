تجدد القتال بين الجيش الحر وحزب الله اللبناني في حمص

أكدت لجان تنسيق الثورة السورية، السبت 4 مايو/أيار، تجدد القتال بين الجيش السوري الحر وعناصر حزب الله اللبناني في 3 مناطق بريف القصير في حمص، وكانت تلك المناطق قد شهدت مواجهات محتدمة بين الجانبين خلال الأسابيع الماضية، سقط خلالها عناصر من حزب الله قتلى.

وإلى ذلك، أشار اتحاد التنسيقيات، السبت، إلى انفجار سيارة مفخخة في مشروع دمر بالعاصمة السورية، دمشق.

كما أفاد المركز الإعلامي بحركة نزوح كبيرة من بانياس بالترافق مع قصف بري وبحري لأحياء المدينة من جانب قوات بشار الأسد، وذلك عقب وقوع مذابح، الجمعة، في بانياس والبيضا وقرى محيطة بهما.

وفي تطور سابق، أصدر المجلس المحلي في مدينة الحجر الأسود بياناً، الجمعة، وجه فيه نداء استغاثة إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية لإغاثة أهالي المدينة المحاصرة من قبل قوات النظام منذ 136 يوماً.

وحذر المجلس في بيانه من كارثة إنسانية في الحجر الأسود تهدد أكثر من مئة ألف من سكان المدينة بالموت جوعاً، وذلك بسبب تعمّد قوات النظام منع دخول الطحين والوقود والمواد الغذائية والأدوية. كما أقدمت قوات النظام على إغلاق المنفذ الوحيد لتنقل المدنيين لليوم السابع.

ودعا المجلس المحلي في الحجر الأسود، إلى نجدة 15 ألف عائلة تعاني من ويلات القصف الهمجي والحصار الذي تفرضه قوات النظام على المدينة.قتلى.

وإلى ذلك، أشار اتحاد التنسيقيات، السبت، إلى انفجار سيارة مفخخة في مشروع دمر بالعاصمة السورية، دمشق.

كما أفاد المركز الاعلامي بحركة نزوح كبيرة من بانياس بالترافق مع قصف بري وبحري لأحياء المدينه من جانب قوات بشار الأسد، وذلك عقب وقوع مذابح، الجمعة، في بانياس والبيضا وقرى محيطة بهما.

وفي تطور سابق، أصدر المجلس المحلي في مدينة الحجر الأسود بياناً، الجمعة، وجه فيه نداء استغاثة الى المنظمات الحقوقية والانسانية لإغاثة أهالي المدينة المحاصرة من قبل قوات النظام منذ 136 يوماً.

وحذر المجلس في بيانه من كارثة إنسانية في الحجر الأسود تهدد أكثر من مئة ألف من سكان المدينة بالموت جوعاً، وذلك بسبب تعمّد قوات النظام منع دخول الطحين والوقود والمواد الغذائية والأدوية. كما أقدمت قوات النظام على إغلاق المنفذ الوحيد لتنقل المدنيين لليوم السابع.

ودعا المجلس المحلي في الحجر الأسود، إلى نجدة 15 ألف عائلة تعاني من ويلات القصف الهمجي والحصار الذي تفرضه قوات النظام على المدينة.