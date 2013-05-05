أوباما: من حق إسرائيل أن تحذر من حزب الله

قال الرئيس الأميركي، باراك أوباما، السبت إن من حق إسرائيل أن تأخذ حذرها من نقل أسلحة متقدمة إلى حزب الله، وذلك بعد يوم من استهداف إسرائيل شحنة صواريخ في سوريا كانت متجهة إلى حزب الله.

وأوضحت إسرائيل مرارا أنها مستعدة لاستخدام القوة لمنع وصول أسلحة سورية متطورة إلى حزب الله أو المعارضة الإسلامية، التي تقاتل ضد الرئيس السوري بشار الأسد. ولاحقت طائرات حربية إسرائيلية الشحنة داخل سوريا التي تشهد حربا أهلية مستعرة منذ أكثر من عامين.

وخلال المقابلة التي أجرتها معه شبكة تيليموندو، التي تبث بالإسبانية لم يعلق أوباما على ما إذا كانت الضربات الجوية وقعت أم لا، وكان الرئيس الأميركي قد قام بجولة في أميركا اللاتينية استمرت ثلاثة أيام اختتمها بزيارة كوستاريكا. وقال "سأترك الأمر للحكومة الإسرائيلية كي تؤكد أو تنفي حدوث الغارة."

لكن أوباما الذي زار إسرائيل في مارس/آذار أوضح أن مثل هذه الضربات سيكون لها ما يبررها. وقال "ما قلته في السابق وما زلت أعتقده هو أن الإسرائيليين يجب أن يتوخوا الحذر من نقل أسلحة متقدمة إلى منظمات إرهابية مثل حزب الله، وهذا أمر مشروع. ننسق عن كثب مع الإسرائيليين لإدراكنا أنهم قريبون للغاية من سوريا وقريبون للغاية من لبنان".

استهداف شحنة صواريخ

ومن جهتها، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم السبت أن الهجوم الجوي الذي شنته إسرائيل على سوريا استهدف شحنة صواريخ قادمة من إيران كانت في طريقها إلى حزب الله في لبنان.



وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤول أميركي أن القوات الجويةالإسرائيلية استهدفت أمس الجمعة مخزنا في مطار دمشق الدولي تعتقد أنه يحتوي على صواريخ الفاتح 110 أرض-أرض المصنعة في إيران.



وتقول الدولة اليهودية منذ فترة طويلة إنها مستعدة لاستخدام القوة لمنع وصول أسلحة سورية متقدمة إلى مقاتلي جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية وتخشى إسرائيل كذلك من احتمال وصول ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية المشهورة إلى أيدي حزب الله.



وقال دبلوماسيون غربيون إن إيران زادت في الأشهر القليلة الماضية المساعدات العسكرية للرئيس السوري بشار الأسد لتقدم للحكومة السورية التي تزداد عزلة دعما يفوق الدعم الذي تقدمه روسيا.



وقال مصدر أمني إقليمي إن هذا هو ثاني هجوم جوي إسرائيلي معروف على أهداف في سوريا منذ أربعة أشهر. وأضافوا أنه نفذ بعد موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع سري يوم الخميس.



ولم تؤكد الحكومة الإسرائيلية بشكل رسمي الضربة الجوية التي شنت أمس الجمعة والتي كشف عنها مسؤول إسرائيلي تحدث لرويترز بشرط عدم الكشف عن شخصيته.