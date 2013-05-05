وزير الإعلام السوري: الهجوم الإسرائيلي يفتح كل الخيارات

دعا وزير الإعلام السوري عمران الزعبي مَنْ يراهن على ضعف النظام إلى أن يراجع حساباته، معتبراً أن الهجوم الجوي الإسرائيلي على ثلاثة أهداف في ريف دمشق يفتح الباب لكل الاحتمالات.

وقال الزعبي في بيان قدَّمه ضمن مؤتمر صحافي إن هناك ارتباطاً كبيراً بين إسرائيل والمجموعات المسلحة "الثوار"، مشدداً على أن المجتمع الدولي يجب أن يعي تداعيات "الاعتداء الإسرائيلي على المنطقة"، بحسب وصفه.

وكان الهجوم الذي وقع فجر الأحد ثالث هجوم إسرائيلي هذا العام في الأراضي السورية، دون أي رد من قبل الجيش السوري.

وأضاف الزعبي "مصمِّمون على حماية الشعب السوري بكل الطرق والسبل المتاحة"، وأن "شعبنا ودولتنا لا تقبل الهوان"، لكن هذا العدوان ليس جديداً من قبل إسرائيل.

وأكد الزعبي في بيانه أهمية مواصلة جيش سوريا مكافحة إسرائيل والمجموعات المسلحة، مشيراً إلى أنه لا زالت التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل العدوان الإسرائيلي.

وأضاف: "نعوّل على قواتنا المسلحة وشعبنا في مواجهة الإرهابيين".