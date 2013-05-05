قناة المنار: الغارة الإسرائيلية استهدفت الدجاج والشاي

قال تلفزيون المنار، التابع لحزب الله، إن الغارة الإسرائيلية التي شنتها على مواقع عسكرية في سوريا، استهدفت موقعاً مقابلاً لمركز البحوث العلمية في جمرايا، وهو موقع تابع للإدارة الإنتاجية في الجيش السوري لتربية الدواجن ومحاط بمصانع للإسمنت والشاي.

وأضافت، عبر تقرير أعده مراسلها في دمشق ومنشور ضمن هذا الخبر، أن الحصيلة النهائية "استشهاد عدد من المدنيين والعسكرين ونفوق الدجاج".

ولم يفوت السوريون طبعا فرصة السخرية من تقرير تلفزيون "المنار" فكتبت صفحة "الثورة الصينية ضد طاغية الصين": "توضحت المؤامرة تماماً.. الغارة الإسرائيلية صباح اليوم استهدفت مزرعة دواجن.. حسب رواية النظام.. هذا و إن دلّ على شيء.. فإنما يدل على أن إسرائيل لا تريد لنا أن ننعم بوجبة "دجاج بالفرن .. ولا تريد لأجسامنا أن تتزود بالبروتينات المطلوبة.. ونحن نقول لهم.. خسئتم.. لنا الله.. ثم مرقة الدجاج ماجي"، وعلقت بعد الغارة الإسرائيلية موجهة سخريتها لشخص الأسد: "الرجاء الرجاء الرجاء.. تغطية سيادة الرئيس بكامل أنواع الأغطية لإخفاء نور سيادته الساطع والذي قد تكشفه طائرات العدو.. فـ تقصفه .. فـ نزعل ونبكي ونلطم.. وننتخب "لا أحد" لقيادة البلاد.. والله الموفق".

بينما استنفرت صفحة "مغسل ومشحم حمص الدولي للدبابات" طاقاتها لنقل تصريحات المسؤولين والمتحدثين باسم النظام والسخرية منها، ونقل ما تكتبه المحطات السورية بلغة تهكمية شديدة السخرية، فكتبت: "الدنيا.. مصادر في القدس المحتلة: العدو الإسرائيلي يستنفر دفاعه المدني تحسباً لقصف سوري مضاد"، وقالت: "قناة الدنيا - عاجل: الرد السوري قادم والرئيس الأسد لبس البدلة العسكرية وسيمحو إسرائيل من الخارطة، كما محا السيد وليد المعلم أوروبا من الخارطة وسنصلي الجمعة القادمة في القدس الشريف".

وفي حديث مع قناة "العربية" قال الناشط بسام جعارة في عرض تعليقه على تقرير المنار: "النظام أصبح مسخرة، وها هم يظهرون إفلاسهم".

استهداف الحرس الجمهوري

من جهة أخرى، كشف موقع "روسيا اليوم" أن الغارة الإسرائيلية التي شنتها إسرائيل على سوريا فجر الأحد، استهدفت لواءين تابعين للحرس الجمهوري.

وقال الموقع، وفقاً لمصادر محلية، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن القصف استهدف اللواءين 104 و105 التابعين للحرس الجمهوري والمنتشرين في مناطق جمرايا وقدسيا والهامة والصبورة في ريف دمشق.

كما استهدف القصف الذي وقع يوم الأحد 5 مايو/أيار مستودعا للذخيرة تابعا للفرقة 14 في نفس المنطقة، إلى جانب استهداف مركز للبحوث في جمرايا.

وذكر المصدر أنه قتل جراء القصف قرابة 300 شخص جلهم من الجنود، بالإضافة إلى سقوط عدد من الجرحى موزعين في مستشفيات المواساة و601 العسكري والأسد الجامعي، وكذلك في مستشفى المجتهد.