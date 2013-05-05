مصر: الهجوم الإسرائيلي على سوريا انتهاك للقوانين الدولية

دانت الرئاسة المصرية، الأحد 5 مايو/أيار، ما وصفته بالعدوان الإسرائيلي على سوريا، معتبرة أنه "انتهاك للمبادئ والقوانين الدولية"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فيما دعا الأمين العام للجامعة العربية د.نبيل العربي مجلس الأمن الدولي إلى "التحرك الفوري من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا".

ودان محمد كامل عمرو، وزير الخارجية المصري، الأعمال العسكرية التي نفذتها إسرائيل داخل أراضي سوريا، محذراً من خطورة أي دخول إسرائيلي على خط الأزمة السورية، مؤكداً أن أي عدوان إسرائيلي علي سوريا مرفوض تماماً.



وحذر عمرو من أن مثل هذا التدخل يؤدي إلى اشتعال المنطقة، مطالباً إسرائيل بالكف فوراً عن تلك الأعمال وبألا تنخرط في المسألة السورية بأي شكل من الأشكال.



وكان التلفزيون السوري أفاد أن الانفجارات التي هزَّت منطقة جمرايا ناجمة عن اعتداء صاروخي إسرائيلي، استهدف مركز البحوث العلمية، بينما قالت المعارضة السورية إن الانفجارات استهدفت مقرَّات الفرقة الرابعة التابعة لجيش الأسد.

وهزَّت انفجارات ضخمة العاصمة السورية دمشق في ساعة مبكِّرة من صباح الأحد، وقال التلفزيون الرسمي السوري إن صواريخ إسرائيلية أصابت مركز أبحاث عسكرية عند أطراف العاصمة.