رئيس تحرير بالتلفزيون السوري يعلن انشقاقه

أعلن رئيس تحرير القناة الفضائية السورية اليوم الأحد انشقاقه عن نظام بشار الأسد وانضمامه إلى الثوار، وقال الإعلامي خالد خليل، رئيس تحرير نشرات أخبار ومعد برامج سياسية ومسؤول بث مباشر في أخبار الفضائية السورية، وعضو اتحاد الصحافيين في دمشق أنه "بعد أن وصل تعداد القتلى في سوريا إلى أكثر من 100 ألف شخص وأصبح السوريون ما بين قتيل وجريح ومعتقل ومفقود ونازح ولاجئ نتقدم إلى شعب سوريا العظيم بالاعتذار عن تأخري في إعلان انشقاقي".

وأوضح رئيس تحرير القناة الفضائية السورية أنه "قد يشفع لي أني كنت على تواصل وتنسيق مع قادة الثوار منذ أيام تأسيس حركة الضباط الأحرار، معلناً انتقالي إلى المرحلة العلنية في النضال إلى جانب الثوار لتحقيق أهداف الثورة".



ودعا خليل زملاءه الآخرين إلى الانشقاق عن نظام الأسد والانضمام إلى صفوف الثوار، لإسقاط نظام الطاغية بشار الأسد وبناء سوريا جديدة، وقال خليل: "أدعو الإعلاميين الشرفاء ألا يكونوا شهود زور على ما يرتكبه النظام بحق شعبنا العظيم".

وأوضح خليل أنه ترك العمل لدى تلفزيون النظام في استديوهات دمشق بشكل رسمي منذ أغسطس/آب، من العام الماضي، وبعدها انتقلت لدعم الثوار على الأرض بشكل سري إلى أن توفرت الظروف لإعلان انشقاقي.