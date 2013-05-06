نواب الأردن: غارات إسرائيل على سوريا تزيد الوضع تعقيداً

دان مجلس النواب الأردني في بيان، الاثنين، الغارات الإسرائيلية على سوريا ودعا جامعة الدول العربية إلى التحرك من أجل منع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تعرض المنطقة إلى المزيد من الفوضى وعدم الأمن والاستقرار.

وقال البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الأردنية إن "المجلس يعرب عن إدانته واستنكاره للاعتداء السافر على سوريا، والذي يعد انتهاكاً خطيراً لسيادة دولة شقيقة".

وأضاف أن "الاعتداء سيزيد الأوضاع المتأزمة في سوريا سوءا وتعقيدا ويعرض المنطقة برمتها إلى المزيد من الفوضى وعدم الأمن والاستقرار".

ورأى المجلس أن "هذه الاعتداءات تشكل مخالفة واضحة لكل المواثيق والقوانين الدولية"، مؤكداً ضرورة أن "يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لمواجهة الممارسات الإسرائيلية ووضع حد للتجاوزات المتكررة من قبل إسرائيل على الشعب والأرض السورية".

ودعا المجلس الدول العربية كافة للتحرك الفوري من خلال مؤسسات الجامعة العربية المختلفة والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي لوقف ومنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا.

جماعة الإخوان المسلمين تدين

من جانبها، دانت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن الاثنين في بيان هذه الاعتداءات.

وأضافت الجماعة: "نؤكد على موقفنا الرافض لجميع أنواع التدخل الأجنبي بكل أنواعه وأشكاله، ونؤكد أيضا على حق الشعب السوري المبتلى بحكامه ونظامه بالحرية واختيار حكامه ونظام حكمه".

وأوضحت الجماعة أن "استمرار مسلسل التواطؤ ضد الشعب السوري ضمن لعبة تبادل الأدوار العالمية ولجهات دولية وإقليمية تهدف إلى إنهاك سوريا وتدمير البنى التحتية لتأخير نهوضها بعد تغيير النظام"، مشيرة إلى أن "نجاح الثورة السورية سيكون كفيلا بأن يرد على الاعتداءات الصهيونية بالأفعال لا بالأقوال".