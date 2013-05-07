اشتداد معارك سوريا وتشييع عراقيين قاتلوا مع قوات الأسد

شيَّع عراقيون في النجف والبصرة ثلاثة جثامين تابعة لـ"عصائب أهل الحق" قتلوا في سوريا في المعارك التي شهدتها منطقة السيدة زينب في ريف دمشق بين الجيش السوري الحر وقوات النظام مدعومةً بمقاتلين من حزب الله اللبناني ومقاتلين من لواء العباس الذي تشارك فيه ميليشيات عدة، بينها عصائبُ أهل الحق.

وفي أحدث التطورات الميدانية في سوريا، بلغت حصيلة القتلى الاثنين تسعين قتيلاً، وفق لجان التنسيق المحلية.

وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن قوات النظام قصفت بالقنابل العنقودية مدينة سرمين بريف إدلب، فيما تستمر المعارك في الخالدية.

وفي حلب أعلن المركز الإعلامي السوري أن الجيش الحر سيطر على حقول الشاعر للنفط والغاز على طريق حمص - حماه.

وتدور معارك عنيفة في القلمون بريف دمشق بين قوات النظام والجيش الحر الذي قصف مقرات قوات النظام التي يحاصرها بقذائف الهاون، وتمكن مقاتلوه من السيطرة على حاجز المرصد وعلى حاجز عديسة في رنكوس.

وردت قوات النظام على ذلك التقدم الذي سجله الجيش الحر بقصف بلدة رنكوس بالمدفعية الثقيلة، وتم رصد تحليق للمروحيات العسكرية في سماء البلدة.

وفي معركة جسر حوران المستمرة منذ نحو 60 يوماً لايزال مقاتلو الجيش الحر يقطعون الطريق الدولي الرابط بين دمشق وعمان، بينما تستمر قوات النظام في بذل المحاولات لاستعادة السيطرة عليه.

يستمر الجيش الحر في محاصرة اللواء 34 التابع لقوات النظام وفرع الأمن العسكري في منطقة النسمة في درعا. ويقوم مقاتلو الجيش الحر باستهداف مراكز الجيش والأمن بقذائف الهاون وبالرشاشات الثقيلة.

وأفاد المركز الإعلامي السوري بتمكن كتائب الجيش الحر من السيطرة على حقول الشاعر للنفط والغاز الواقعة على طريق حمص حماة والتي تبعد 50 كيلومتراً عن مدينة تدمر.

وعلى جبهة حماة تدور اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام في الخالدية، حيث قصف الجيش الحر بالهاون مقرات الشبيحة في البلدة، بينما تحاول قوات النظام التمسك بمواقعها من خلال إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية.

ومازال مطار دير الزور العسكري تحت مطرقة الجيش الحر، حيث استهدف مقاتلوه مقرات الحرس داخل المطار.

وفي الرقة قالت شبكة سوريا مباشر إن الجيش الحر استهدف بقذائف الهاون معاقل قوات النظام بالفرقة 17 بمدينة الرقة.