الأمم المتحدة تقرر إخلاء موقع قرب بلدة "جملة" بالجولان

أفاد مراسل قناة "العربية" في القدس بـأن الأمم المتحدة قررت إخلاء وإزالة الموقع ٨٦، في محيط قرية "جملة" السورية بعد تكرار خطف أفراد من القوة الفلبينية العاملة في هذه المنطقة، التي تبعد 200 متر من السياج الأمني في الجولان المحتل، الأمر الذي ينذر بإمكان سحب القوات الدولية من المنطقة منزوعة السلاح لاسيما في ظل سحب بعض الدول عناصرَها من القوة المذكورة في الأشهر الماضية.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنشر عشرات الدبابات في مواقع مختلفة من الجولان المحتل، في ظل ارتفاع منسوب التوتر في أعقاب سلسلة الغارات الإسرائيلية في العمق السوري، وفي إطار حال التأهب السائدة في المنطقة الحدودية، حيث بدأ الجيش الاسرائيلي تدريبات على الجبهة الشمالية بما فيها الحدود مع لبنان، وإن قلص حجمها تفادياً لزيادة التوتر العسكري السائد على تلك الجبهة.