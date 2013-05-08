المعارضة السورية تطالب بأسلحة نوعية لمواجهة قوات النظام

تطالب المعارضة السورية منذ أشهر بأسلحة نوعية لمواجهة الآلة العسكرية التي يملكها النظام السوري.

وأهم الأسلحة على قائمة المعارضة هي صواريخ مضادة للطيران الحربي وأخرى مضادة للدروع.

وعلى رأس هذه القائمة قذائف صاروخية مضادة للدبابات، أبرزها آر بي جي 29 تحمل على الكتف ومداها يصل إلى 500 متر.

صواريخ مضادة للدروع مثل صاغر - كورنيت الروسية ومداها يتراوح بين 3 إلى 5 كيلومترات، كما يطالب الجيش الحر بمضادات دروع من طراز جافلين توجه عن طريق الليزر ومداها 3 كيلومترات.

وتطالب المعارضة السورية أيضاً بمنصات صواريخ أرض أرض ذات عيارات صغيرة وتتمتع بدقة عالية.

كما تطالب بأعداد كبيرة من الأقنعة الواقية من الغازات لاستعمالها، خاصة في معارك المدن والأحياء، كما أنها تحتاج ذخائر لأسلحة "كلاشنكوف" وذخائر آر بي جي المضادة للدروع.

إضافة إلى هذه القائمة، تطالب قيادة الجيش الحر بنشر منصة باتريوت في المناطق التي يسيطر عليها في شمال البلاد، وصولاً إلى المناطق الجنوبية و تحديداً درعا.

وتقول المعارضة إن هذه اللائحة من الأسلحة هي ما يحتاجه عناصر الجيش الحر للتمكن من مواجهة قوات النظام بطريقة شبه عادلة.