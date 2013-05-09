صحيفة أميركية: موسكو تعتزم بيع صواريخ متطورة إلى دمشق

حذرت إسرائيل الولايات المتحدة منذ أيام من أن روسيا تعتزم بيع أنظمة متطورة لصواريخ أرض-جو إلي سوريا، على الرغم من الضغوط الغربية على موسكو لاثنائها عن مثل هذه الخطوة، وذلك بحسب ما ورد في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين أميركيين أكدوا أنهم يعكفون على تحليل التقارير الإسرائيلية، لكنهم أحجموا عن التعقيب بشان ما إذا كانوا يعتقدون أن بيع بطاريات صواريخ إس-300 قد يحدث قريباً.

وأضافت الصحيفة أن الصفقة تشمل ست منصات إطلاق، و144 صاروخاً يبلغ مدى الواحد منها 200 كيلومتر، وأن من المتوقع إرسال شحنة مبدئية في الأشهر الثلاثة القادمة.

هذا وأكدت الخارجية الاميركية أن الولايات المتحدة مصرة على رحيل الرئيس السوري بشار الأسد لبدء عملية انتقال سياسية في سوريا.



وقال باتريك فنتريل، مساعد المتحدثة بإسم الخارجية، إن السياسة الأميركية لم تتغير وإن الأسد يجب أن يرحل وكلما حصل ذلك بسرعة كان أفضل. وأضاف أنه "يتوجب على النظام والمعارضة أن يجلسوا ويعملوا لتشكيل سلطة انتقالية".

وقال فنتريل إن بلاده ستعمل مع الروس بجد لدفع الطرفين للحوار ووضع هذه الخطة موضع التنفيذ.

وكان الائتلاف الوطني السوري قد أعلن أن حل الأزمة يبدأ برحيل الأسد، وجاء هذا الاعلان بعد الاتفاق الروسي الاميركي على الحل السياسي للأزمة استناداً إلى معاهدة جنيف التي لم تشترط رحيل الأسد.

