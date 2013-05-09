كاميرون: النظام السوري استخدم ولا يزال الأسلحة الكيماوية

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيبحث الأزمة السورية مع رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الاثنين المقبل في واشنطن.

كاميرون كان قد أعلن أن هناك معلومات محدودة، ولكن مقنعة تُظهر أن الحكومة السورية قد استخدمت ولا تزال تستخدم أسلحة كيماوية مثل غاز السارين.

وقال كاميرون: "أستطيع أن أقول إن هناك مجموعة متزايدة من معلومات محدودة، ولكن مقنعة تظهر أن النظام السوري قد استخدم ولا يزال الأسلحة الكيماوية بما في ذلك غاز السارين".

وأضاف: "الآن سوف نستمر في اتخاذ إجراءات على كل الجبهات، والعمل مع حلفائنا على دعم المعارضة، والضغط من أجل التوصل إلى حل سياسي، هذا الصباح تحدثت إلى جون كيري واتفقنا على أن هناك حاجة ملحة لبدء التفاوض السياسي لحل الصراع وسوف أتوجه إلى سوتشي يوم الجمعة للقاء الرئيس بوتين لمناقشة هذه المسألة".

