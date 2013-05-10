الجيش الحر يتبنى قتل قائد سجن صيدنايا في ريف دمشق

قال المركز الإعلامي السوري إن الجيش الحر تمكن من قتل العميد طلعت محمد محفوظ قائد سجن صيدنايا وأسر مدير مكتبه وعدد من مرافقيه.

ونُشر على صفحات الإنترنت بيان مسجل للجيش الحر تبنى العملية وتعهد ببث اعترافات المعتقلين، حيث قال القيادي في الجيش الحر قائد لواء صادق الأمين إن كتيبة الخضر للمهام الخاصة في الجيش الحر قامت بعملية نوعية أسفرت عن مقتل العميد طلعت محمد محفوظ قائد سجن صيدنايا وأسر عدد من مرافقيه.

يذكر أن سجن صيدنايا من أهم السجون السياسية في سوريا وكان موضوع انتقاد للمنظمات الحقوقية والإنسانية.