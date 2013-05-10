الفلبين تسعى لسحب جنودها من الجولان بعد حادثتي اختطاف

أعلن وزير الخارجية الفلبيني، "ألبرت دل روساريو" اليوم الجمعة أن الفلبين تهدف إلى سحب 342 من جنودها العاملين ضمن قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في مرتفعات الجولان بعد خطف أربعة منهم قرب الحدود السورية.

وأضاف دل روساريو أنه أرسل توصية إلى الرئيس بنينو اكينو لسحب جنود حفظ السلام من المنطقة، التي تحتلها إسرائيل، موضحاً أن الجنود الأربعة، محتجزين كرهائن منذ الثلاثاء.

وقال دل روساريو للصحافيين "توصيتنا.. هي انسحاب سريع لجنودنا لأننا نعتقد الآن أنهم في وضع يفوق حدود الاحتمال". وشدد على أن خطف جنود حفظ السلام، يعتبر انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي ونحن نعطي أهمية لسلامة وأمن جنودنا لحفظ السلام."

يذكر أن للفلبين أكثر من 800 جندي يعملون ضمن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، في ثماني مناطق حول العالم. وحوالي 350 منهم يعملون في منطقة وقف إطلاق النار في مرتفعات الجولان.

وقبل شهرين احتجز مقاتلون من المعارضة السورية 20 فلبينيا من جنود حفظ السلام قرب الحدود واستخدموهم للمطالبة بانسحاب قوات الحكومة السورية. وأطلق سراحهم بعد أيام قليلة.

وتتألف قوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الارتباط في مرتفعات الجولان -التي تراقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا منذ عام 1974 - من حوالي 1000 فرد من العسكريين والمدنيين من النمسا و كرواتيا والهند ومولدوفا والمغرب والفلبين.