كاميرون يلتقي بوتين.. والملف السوري الحاضر الأكبر

وصل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الجمعة، الى مدينة سوتشي الساحلية الروسية على البحر الأسود للتباحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الوضع في سوريا، وفق ما أعلن متحدث باسم الكرملين.

وقال ديمتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي "من دون شك فإن الملف السوري من بين المواضيع الرئيسية" التي سيبحثها الطرفان، مضيفا "بالطبع ستناقش أيضا العلاقات الثنائية".

وكان كاميرون قد أعلن في وقت سابق أن الأزمة السورية هي الموضوع الرئيس الذي يود أن يبحثه مع بوتين، مؤكداً على ضرورة بدء المباحثات تمهيداً للانتقال السياسي ووضع نهاية لهذا النزاع.

كما يتوقع أن يناقش الطرفان بعض المسائل في مجال التعاون الاقتصادي وملفات والطاقة، من بينها النووية، إضافة الى الفضاء وغيرها.

يأتي هذا في وقت، أعلن الرئيس الأميركي أنه سيلتقي كاميرون الاثنين المقبل من أجل التباحث في الملف السوري.

وكانت صحيفة "ديلي تلغراف" أعلنت أن رئيس الوزراء البريطاني، يسعى إلى عقد قمة طارئة في لندن تهدف إلى إيجاد حل للصراع المتصاعد في سورية.

وقالت الصحيفة إن كاميرون يأمل في استخدام اللقاءين اللذين سيعقدهما مع الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأميركي، باراك أوباما، لتمهيد الطريق أمام لندن لاستضافة قمة يحضرها جميع اللاعبين الرئيسيين في الأزمة السورية.

وأضافت أن مصدراً بارزاً في مكتب رئاسة الحكومة البريطانية (10 داوننغ ستريت) استبعد الاقتراحات التي تلمح إلى أن "كاميرون يمارس دور الوسيط خلال زيارتيه إلى روسيا والولايات المتحدة، كما فعلت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، مارغريت تاتشر، خلال الحرب الباردة".

وكان كاميرون أعلن "أن هناك أدلة محدودة ولكن مقنعة على أن النظام السوري استخدم ولا يزال الأسلحة الكيماوية بما في ذلك غاز السارين، وسيقوم بزيارة إلى روسيا لمناقشة الملف السوري مع الرئيس بوتين".

وقال رئيس الوزراء البريطاني في جلسته البرلمانية الأسبوعية الأربعاء الماضي "إن مساحة الشكوك حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا تستمر في التآكل، وسنواصل من جهتنا اتخاذ الإجراءات على جميع الجبهات، والعمل مع حلفائنا، ودعم المعارضة السورية، والضغط من أجل حل سياسي للأزمة في سوريا".