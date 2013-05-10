لافروف: روسيا في آخر مراحل تسليم الصواريخ إلى سوريا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وارسو، الجمعة 10مايو/أيار، أن بلاده في آخر مراحل تسليم صواريخها للدفاع الجوي إلى سوريا، فيما طالب وزير الخارجية الألماني، غيدو فسترفيلي، موسكو بوقف تسليم أسلحة إلى النظام السوري.

وصرح لافروف أمام الصحافيين بأن "روسيا تبيع الصواريخ منذ فترة طويلة. لقد وقعت العقود وهي في آخر مراحل عمليات التسليم، ولا يحظر ذلك أي اتفاق دولي".

وأضاف وزير الخارجية الروسي "أنه سلاح دفاعي حتى تتمكن سوريا من الدفاع عن نفسها ضد الغارات الجوية".

وكان وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، اعتبر، الخميس، في روما، أن تسليم سوريا صواريخ روسية "سيقوض على الأرجح استقرار المنطقة".

من جهته، تحدث وزير الخارجية الألماني، غيدو فسترفيلي، الجمعة، في وارسو عن "خلاف" حول هذا الموضوع مع نظيره الروسي، وطالب بوقف تسليم الأسلحة إلى سوريا.

وقال في ختام لقاء ثلاثي مع وزراء الخارجية الروسي والبولندي والألماني: "نحن مقتنعون بضرورة وقف العمليات الدولية لتسليم الأسلحة إلى سوريا، ومن واجبنا جميعا أن نبذل قصارى جهدنا لإعطاء فرصة لحل سياسي".