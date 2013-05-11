السفير الأميركي بسوريا يدعو لتقديم مساعدات للجيش الحر

دعا السفير الأميركي في سوريا، روبرت فورد، الذي غادر دمشق في 2011 إلى ضرورة دعم الجيش الحر بمساعدات وصفها بالملموسة في مواجهة نظام الأسد، وعدم الاقتصار على دعم المعارضة بالمساعدات الإنسانية.

وأضاف فورد "نفهم أن المساعدات الإنسانية لا تكفي. في نفس الوقت نقدم مساعدات ملموسة للجيش الحر في مواجهة النظام". وتحدث فورد عن "أسئلة في صفوف السوريين" بعد إعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري من موسكو، الثلاثاء، عن الدعوة لمؤتمر دولي حول سوريا بمشاركة ممثلين للنظام والمعارضة.

وجدد فورد موقف بلاده من الأزمة السورية القاضي بضرورة رحيل الرئيس بشار الأسد عن السلطة، وتشكيل حكومة انتقالية لا تتضمن أياً من رموز نظام الأسد.

وكان أحد قادة المقاتلين السوريين المعارضين، أكد لوكالة فرانس برس، الجمعة، أنه التقى السفير الأميركي في سوريا روبرت فورد على معبر حدودي مع تركيا تسيطر عليه المعارضة السورية الخميس.

وقال العقيد عبدالجبار العكيدي، الذي يرأس المجلس العسكري الثوري في محافظة حلب (شمال) "زار السفير روبرت فورد معبر باب السلامة مرافقاً مساعدات أميركية هي عبارة عن وجبات غذائية وحقائب طبية". وأضاف "دخلنا إلى المعبر وشربنا فنجاناً من القهوة معاً".