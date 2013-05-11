كيري: دلائل قوية على استخدام نظام الأسد أسلحة كيماوية

أعلن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الجمعة، أن الولايات المتحدة تملك "دليلاً قوياً" على استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية.

وندد كيري في حوار عبر الإنترنت نظمته مجموعة جوجل وشبكة "إن بي سي" ووزارة الخارجية بـ"الخيارات الرهيبة" التي قام بها نظام (الرئيس السوري بشار الأسد) عبر قتله ما بين سبعين ألفاً ومئة ألف شخص من شعبه، ولجوئه إلى غازات نعتقد أن لدينا دليلاً قوياً على استخدامها.

وتشكل تصريحات كيري، الذي عاد لتوه الجمعة من جولة شملت موسكو وروما، وتركزت على الملف السوري، خطوة إضافية في تصريحات الإدارة الأميركية حول قضية الأسلحة الكيماوية في النزاع السوري.

ورجح البيت الأبيض، الاثنين، بشكل كبير أن يكون استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا صنيعة النظام وليس المقاتلين المعارضين.

ووعد الرئيس باراك أوباما في نهاية نيسان/إبريل بإعادة تقييم لـ"الخيارات" الأميركية في شأن سوريا في حال ثبت أن دمشق استخدمت أسلحة كيماوية.

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، عبر شبكة "إن بي سي نيوز" أن سوريا استخدمت أسلحة كيماوية و"تجاوزت منذ وقت طويل" الخط الأحمر الذي وضعته الولايات المتحدة.

وكرر كيري الجمعة دعوته إلى تشكيل "حكومة انتقالية" في سوريا "لا تضم الرئيس الأسد".