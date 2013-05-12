"حلفايا" في حماة تودع أهلها الهاربين من القصف والمجازر

بثت قناة "العربية" هروب أهالي منطقة حلفايا في حماة من قصف النظام، الذي لم يتوقف منذ يومين، وتظهر المشاهد الناس وهم هائمون على وجوههم بانتظار أن يحين دورهم للركوب في واحد من الزوارق التي تنقلهم من ضفة نهر العاصي إلى الجانب الآخر، على أمل أن يكون الطرف الثاني أكثر أمناً وأماناً.

وربط السكان القوارب الثلاثة التي تظهر في الفيديو بحبل للمحافظة على بقائها على نفس الخط، وخوفاً من غرق واحد من القوارب المليء بالناس، والذي يوحي لمن يشاهده بأن أولئك الناس يقومون بعملية انتحار جماعي.

وقالت تنسيقية حلفايا إن القصف العنيف لم يتوقف على المدينة بكل أنواع الأسلحة والطيران الحربي والمروحي واشتباكات عنيفة تجري في الجهة الغربية من مدينة حلفايا ومن جهة مساكن المحطة الشرقية.

وشهدت مدينة حلفايا أمس وأول أمس مجزرة مهولة، حيث تم إعدام العشرات من المدنيين فيها ميدانياً، وكان الجيش قد احتجزهم مسبقاً ليستخدمهم دروعاً بشرية على مدخل حلفايا الغربي أثناء محاولته اقتحام المدينة.

وتستمر الحملة على حلفايا على مدى عدة أيام، وبحسب تنسيقية حلفايا فإن حالة المدينة مأساوية إنسانياً بعد الحصار الذي فُرض عليها، فهناك شحٌّ في المواد التموينية والمحروقات والأدوية الطبية، ونزيف حاد في المستلزمات الإسعافية، ونقص في الكادر الطبي.