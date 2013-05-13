أوباما: سنضغط مع لندن من أجل سوريا بدون الأسد

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن بلاده تتطلع لعقد مؤتمر دولي في جنيف حول سوريا، وإن واشنطن ولندن ستستمران بالضغط للإعداد لسوريا من دون الأسد.

وأضاف أوباما في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون، إن واشنطن ستواصل تحقيقاتها حول استخدام النظام للأسلحة الكيماوية.

وكان كاميرون قال إن بلاده لا تستبعد أي عمل عسكري ضد النظام السوري في حال أقدم الأخير على استخدام السلاح الكيماوي ضد شعبه.

جاء كلام كاميرون خلال لقاء جمعه والرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن تكون الأزمة السورية قد طغت على المحادثات، حيث يسعى كاميرون الى عقد مؤتمر دولي حول سوريا في بريطانيا، بعد الزيارة التي قام بها إلى موسكو ووصفها بالناجحة.

