مستشار لأوباما: سوريا تمتلك أكبر برنامج كيماوي بالعالم

قال غاري سيمور، المستشار السابق للرئيس الأميركي باراك أوباما، إن لدى سوريا أكبر برنامج ناشط للأسلحة الكيماوية في العالم، بما في ذلك غاز السارين السام.

وأشار سيمور في مقابلة مع شبكةCNN إلى أن ضخامة هذا البرنامج تعقّد مهمة التدخل العسكري الأميركي للسيطرة عليه.

وأضاف المستشار السابق في مجال أسلحة الدمار الشامل أن حماية هذه الأسلحة لن تكون مهمة سهلة، لأن البرنامج السوري كبير جدا ويتوزع على مرافق إنشاء وتخزين وتسليح وسـتكون هناك حاجة إلى استخدام قوة كبيرة للسيطرة على كافة المنشآت.

من جانبه يلتقي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الرئيس الأميركي باراك أوباما .

وأجرى كاميرون محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إطار مساع بريطانية، لتمهيد الطريق أمام لندن لاستضافة قمة يحضرها جميع اللاعبين الرئيسيين في الأزمة السورية.

وكان كاميرون أعلن "أن هناك أدلة محدودة ولكن مقنعة على أن النظام السوري استخدم ولا يزال الأسلحة الكيماوية بما في ذلك غاز السارين، داعياً إلى موقف دولي تجاه النظام السوري.