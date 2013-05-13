7500 امرأة قتلت بسوريا 24 منهن قضين تحت التعذيب الشديد

تعرّضت المرأة السورية لشتى أنواع الانتهاكات منذ اندلاع الصراع في بلادها، بداية بالاعتقال والتهجير وليس نهاية بالقتل وفقدان فلذة كبدها.

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما وصفته بالقتل خارج نطاق القانون بحقّ المرأة خلال الثورة السورية، حيث بلغت نسبة القتلى من النساء 9% من المجموع الكُلي للقتلى المدنيين.

وبلغ عددهن أكثر من 7500 قتيلة على يد قوات الأسد، بينهن 2500 طفلة، و257 رضيعة دون الثلاث سنوات.

وأشارت الشبكة إلى أن لديها دلائل على أن أكثر من 40 امرأة قتلت برصاص قناص كان على يقين تام بأنه يقتل امرأة، كما تم توثيق مقتل 24 سيدة تحت التعذيب في معتقلات النظام.

وحدثت حوادث القتل - كما يقول التقرير - خلال القصف العشوائي أو المتعمّد ضد المدنيين باستخدام البراميل المتفجرة المُلقاة من الطائرات أو صواريخ سكود أو المدفعية، إلا أن هناك المئات من النساء قُتلن خلال الاقتحامات والمجازر على نحو متعمّد.