الأردن يستضيف "أصدقاء سوريا" دون مشاركة المعارضة

أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام محمد المومني، الأربعاء، أن المعارضة السورية لن تشارك في اجتماع مجموعة "أصدقاء سوريا" الذي سيعقد في الأردن منتصف الأسبوع المقبل.

وقال المومني وهو أيضاً الناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحافي رداً على سؤال حول ما إذا كانت المعارضة السورية ستشارك في الاجتماع، إن "المعارضة السورية لن تشارك".

وفي المقابل، لم يذكر المومني موعداً محدداً للاجتماع، إنما أشار إلى أنه "سيجري خلال الأسبوع القادم، ويضم المجموعة الأساسية لأصدقاء سوريا، بالتزامن مع جولة وزير الخارجية الأميركي جون كيري في المنطقة".

وحول ما إذا كان عقد الاجتماع في الأردن يعد تغييراً في موقف الأردن من الأزمة السورية، أكد المومني أن الموقف من سوريا لم يتغير، لافتاً إلى "أن الأردن يريد الأمن والسلام للشعب السوري ومستقبل سوريا يحدده الشعب السوري".

وأضاف: "لسنا جزءاً مما يحدث في سوريا، لكننا أصحاب مصلحة بعملية سياسية منصفة تعيد الأمن للشعب السوري". وحول ما إذا كان الأردن على اتصال مع الحكومة والمعارضة السورية، قال المومني إن "كل اللقاءات التي تعقد حول الأزمة السورية والتي يشارك فيها الأردن يكون فيها أعضاء من المعارضة السورية".

كما لفت إلى أن "سفارة الأردن في دمشق مفتوحة والسفير السوري موجود في عمان"، مشيراً الى أن "قنوات الاتصال بين البلدين مفتوحة، وإن كانت بحدودها الدنيا".

يأتي هذا بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أمس الثلاثاء، أن اجتماعاً لمجموعة "أصدقاء سوريا" على مستوى وزراء الخارجية سيعقد في الأردن منتصف الأسبوع المقبل.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة صباح الرافعي إن "المجموعة الأساسية ضمن أصدقاء سوريا والتي تضم الأردن ووزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وتركيا وألمانيا وإيطاليا ستعقد اجتماعاً في الاردن منتصف الاسبوع المقبل".

وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أعلن، الثلاثاء، أن تنظيم مؤتمر دولي حول سوريا يجمع ممثلي المعارضة والنظام "صعب جداً"، معلناً عن سلسلة لقاءات مقبلة حول سوريا.