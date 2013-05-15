الجيش السوري الحر يحاصر سجن حلب ويقتحم أسواره

أفادت الهيئة العامة للثورة بإحراز الجيش الحر تقدماً في معركة السيطرة على السجن الجديد في حلب، حيث اقتحم الثوار جزءا من السجن ودارت اشتباكات عنيفة مع قوات النظام هناك.

إلى ذلك، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن استمرار "الاشتباكات العنيفة بين مقاتلين من الكتائب المقاتلة والقوات النظامية داخل أسوار سجن حلب المركزي" الواقع عند الطرف الشمالي لمدينة حلب، وذلك "بعد تمكن الثوار من اقتحامه إثر تفجير سوره بسيارتين مفخختين" صباحاً.

وكان المرصد أشار إلى أن الاشتباكات تترافق "مع قصف بالمدفعية وقذائف الدبابات والطيران على محيط السجن، ما أدى إلى أضرار واندلاع حرائق في ممتلكات المواطنين". يذكر أنه يوجد حوالي أربعة آلاف سجين، بينهم إسلاميون ومحكومو حق عام في السجن المذكور.

من جهة أخرى، نفذ الطيران الحربي السوري الأربعاء غارات عدة على مناطق في ريف دمشق والرقة وحلب.