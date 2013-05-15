تحذيرات من ضياع جيل كامل من الأطفال جراء الوضع بسوريا

نبهت المفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية إلى ضرورة العمل وبشكل سريع لإنقاذ جيل كامل من الأطفال السوريين من الضياع، جراء الحرب المشتعلة في بلادهم منذ أكثر من عامين، فيما أعلنت الأمم المتحدة أن أعداد المدارس المدمرة في سوريا في ارتفاع مستمر.

ولم يذهب غالبية الأطفال في المناطق السورية المشتعلة إلى مدارسهم منذ أشهر بسبب تهدم بعضها وتحول البعض الآخر إلى ملاجئ للنازحين.

ومن جانبها، أعلنت منظمة "اليونيسيف"، التابعة للأمم المتحدة، أن عدد المدارس المتضررة والمدمرة في سوريا بلغ 2960 مدرسة، في وقت بلغ فيه عدد موظفي قطاع التعليم الذين قتلوا في الصراع أكثر من 200 موظف.