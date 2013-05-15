جبل الشيخ المحتل يتلقى لأول مرة "هاون" من الطرف السوري

سقطت، الأربعاء 15 مايو/أيار، قذيفتا هاون أُطلقتا من سوريا على المنطقة التي تحتلها إسرائيل من جبل الشيخ من دون التسبب في حدوث إصابات أو أضرار، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن القذيفتين أُطلقتا عن طريق الخطأ في خلال المعارك الدائرة في المنطقة الحدودية بين الجيش النظامي السوري والمعارضة المسلحة. ولم يرد الجيش، بل قدم شكوى للقوات الدولية، كما أغلق المنطقة أمام السياح والزائرين.

إلى ذلك، أكد شهود عيان سماع دويّ انفجار في ساحة الأمويين بالعاصمة السورية دمشق، وتبين أنه ناتج عن انفجار عبوة ناسفة موضوعة في سيارة.

ووقع الانفجار في المنطقة الواقعة بين دار الأوبرا ومبنى الإذاعة. وبحسب تنسيقيات دمشق لا توجد إصابات حتى الآن.

وفي تطور آخر، أشارت "سانا الثورة" إلى انفجار سيارة أخرى قرب جامع الشافي في حي المزة الدمشقي.