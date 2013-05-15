سوريا مجدداً دون إنترنت ومخاوف من مجزرة بخربة السودا

انقطعت خدمات الإنترنت في سوريا مجدداً بعد الانقطاع الذي شهدته الأسبوع الماضي، لتنفصل البلاد عن شبكة الإنترنت العالمية، بحسب ما أكدت شركة مراقبة الإنترنت Renesys.

وفي حين، أرجعت وكالة الأنباء السورية "سانا" سبب الانقطاع إلى عطل في الكابل الضوئي، وقالت إن ورشات الإصلاح والصيانة التابعة للشركة السورية للاتصالات تعمل حالياً على إصلاح العطل. أعلنت الهيئة العامة أن قوات النظام اقتحمت بلدة "خربة السودا" في ريف حمص، وتحدثت عن مخاوف من وقوع مجازر، بعد أنباء عن وقوع عدد من القتلى.

يُذكر أن الانقطاع في خدمة الإنترنت يأتي بعد أسبوع تماماً من الانقطاع الذي شهدته البلاد الأربعاء الماضي، حيث دام ذلك قرابة 24 ساعة، ثم ما لبثت أنا أعادت السلطات الإنترنت، بعد أن أرجعت السبب أيضاً إلى عطل في الكابل الضوئي. كما شهدت سوريا انقطاعاً آخر دام يومين متواصلين في أواخر شهر نوفمبر من العام الماضي.