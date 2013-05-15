وزير خارجية مصر: يمكن بقاء الأسد في المرحلة الانتقالية

قال وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، إن الرئيس السوري بشار الأسد يمكن أن يبقى في المرحلة الانتقالية في سوريا، على أن تكون هناك حكومة مفوضة بصلاحيات كاملة.

وأضاف عمرو في حديث لـ"العربية"، أن سوريا المستقبل من الصعب جدا أن يكون فيها وجود لمن تلوثت أيديهم بدماء السوريين والذين تسببوا بهذا القتل والدمار.

وتعرضت الحكومة المصرية مؤخراً إلى انتقادات حادة من المعارضة السورية بسبب ما اعتبروه تغيرا في الموقف المصري تجاه الأوضاع في سوريا.

وزادت حدة الانتقادات بعدما صرح الرئيس المصري محمد مرسي بأن الموقف المصري من الأزمة السورية قريب من الموقف الروسي.

وتتهم المعارضة السورية روسيا بتقديم مساعدات عسكرية وأسلحة متطورة لحليفها نظام الأسد لمواجهة الثورة الشعبية العارمة في البلاد.

واستخدمت موسكو أكثر من مرة حق النقض (فيتو) لمنع تمرير قرار في مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع يدين النظام السوري.