إسرائيل تحذر سوريا من مواصلة إرسال أسلحة لحزب الله

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الخميس، أن إسرائيل حذرت سوريا من مواصلة إرسال شحنات أسلحة متطورة الى حزب الله، في تلميح إلى أنها تنوي شنّ غارات جوية جديدة لمنع نقل هذه الأسلحة.

وقال مسؤول إسرائيلي للصحيفة - طالباً عدم كشف هويته - إن "إسرائيل مصممة على مواصلة جهودها لمنع إرسال أسلحة متطورة إضافية إلى حزب الله". وشدد على أن نقل مثل هذه الأسلحة إلى حزب الله سيزعزع استقرار المنطقة برمتها ويعرضها للخطر.

وتابع المسؤول قائلاً: "إذا ردّ الرئيس السوري بمهاجمة إسرائيل او محاولة أن يطال إسرائيل عن طريق إرهابيين فإن إسرائيل سترد".

وشنّت إسرائيل غارتين جويتين مطلع الشهر الجاري على سوريا، لمنع نقل أسلحة الى حزب الله اللبناني المتحالف مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بحسب ادعائها.