النظام السوري يطلق سراح الممثلة المعارضة مي سكاف

أطلقت أجهزة الأمن السورية سراح الممثلة المعارضة للنظام مي سكاف بعد ساعات من احتجازها، وكانت السلطات السورية اعتقلت سكاف، بحسب ما قالت الناشطة ريما فليحان في اتصال مع قناة "العربية"، وذلك أثناء توجهها إلى مشروع دمر في دمشق.

وقالت فليحان إن قوات الأمن طلبت هوية الممثلة قبل اعتقالها، وتعتبر سكاف التي شاركت في مسلسل عمر بن الخطاب، من أبرز وأوائل الفنانين السوريين المؤيدين للثورة.

من جهته أكد المحامي والناشط الحقوقي السوري البارز أنور البني أن السلطات السورية اعتقلت سكاف، واقتادتها إلى مكان مجهول. وذكر البني في اتصال مع فرانس برس، أن عناصر من أجهزة الأمن السورية اعتقلت سكاف أثناء توجهها إلى منزلها في ضاحية "مشروع دمر" السكنية بدمشق.

كما شدد على أن اعتقال سكاف "يؤكد أن السلطات السورية تسعى وراء خنق كل صوت ثقافي وسياسي لتعطي بعض الحياة لنظريتها بأنها تحارب الإرهاب".

وكانت السلطات السورية قد وجهت تهمة التحريض على القتل لسكاف في شهر أغسطس/آب الماضي ضمن قانون مكافحة الإرهاب. وسبق للسلطات أن اعتقلت سكاف في شهر يوليو عام 2011 خلال مشاركتها في مظاهرة مناهضة للسلطات السورية في حي الميدان بالعاصمة السورية دمشق.