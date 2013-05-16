قناة إسرائيلية تنشر صوراً لمخازن أسلحة في مطار دمشق

كشفت القناة الإسرائيلية الثانية عن صور قالت إنها لمخازن أسلحة استهدفتها الطائرات العسكرية الإسرائيلية في مطار دمشق الدولي، بحسب ما ذكرت قناة "العربية"، الخميس 16 مايو/أيار.

وبحسب القناة، فإن المخزن المستهدف احتوى على صواريخ كان من المفترض أن ينقلها نظام بشار الأسد إلى حزب الله في لبنان.

والتقطت صور الأقمار الصناعية التي بثتها القناة الثانية في إسرائيل في فبراير/شباط الماضي، وتُظهر مطار دمشق الدولي قبل استهدافه وبعد الغارة الإسرائيلية التي دمرت مخازن الأسلحة المفترضة.

وإلى ذلك، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب تدرس إمكانية توجيه ضربات عسكرية إضافية إلى سوريا بغية الحدّ من انتقال الأسلحة المتطورة إلى مقاتلي حزب الله.

وفي حديث للصحيفة، قال المسؤول إن إسرائيل مصممة على منع انتقال الأسلحة الى حزب الله لما سيسببه ذلك من زعزعة لاستقرار المنطقة .

وحذر المسؤول الإسرائيلي، الرئيس السوري الأسد، من قيامه بتوجيه ضربة إلى إسرائيل لأن ذلك سيكلفه نظامه، على حد تعبير المسؤول.