هولاند: مصلحة موسكو والمنطقة تكمن في "تنحي الأسد"

شدد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الخميس على ضرورة إقناع موسكو التي تدعم النظام السوري بأن "مصلحتها تكمن في تنحي بشار الأسد"، مؤكدا أن باريس تشارك في الجهود الدبلوماسية الدولية للتوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري.

وقال هولاند في مؤتمر صحافي "علينا أن نجري مناقشة صريحة مع روسيا لإقناعها بأن مصلحتها، مصلحة المنطقة ومصلحة السلام، تكمن في تنحي بشار الأسد".

وأضاف الرئيس الفرنسي "نحن طرف أساسي" في الجهود الدبلوماسية الراهنة بشأن سوريا. واعتبر أن حل النزاع السوري "لا يمكن أن يقوم به بلدان فقط، بل ينبغي أن يتم ذلك مع المجتمع الدولي برمته"، مؤكداً أنه منذ انتخابه في مايو/أيار2012 كانت فرنسا "دائما مبادرة بالنسبة إلى القضية السورية".

يذكر أن واشنطن وموسكو توافقت الأسبوع الفائت على إعادة إحياء اتفاق جنيف الذي وقع في 30 يونيو/حزيران 2012 بين القوى الكبرى في شأن عملية انتقالية في سوريا، حيث أدى النزاع إلى مقتل أكثر من 94 ألف شخص وفق المرصد السوري لحقوق الانسان. لكن هذا الاتفاق لم يطبق البتة بسبب الالتباس حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد الذي يطالب معارضوه بتنحيه كشرط مسبق لأي حوار.