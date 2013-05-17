إسرائيل تعتزم منع حزب الله من الحصول على أسلحة سورية

أجرى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، جون برينان، مباحثات في إسرائيل حول الأزمة في سوريا، كما تناولت المباحثات العلاقات الأميركية الإسرائيلية، بحسب ما ذكرت قناة "العربية"، الجمعة 17 مايو/أيار.

وكان برينان وصل إلى إسرائيل، الخميس، في زيارة غير معلنة، التقى خلالها وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون.

وبحسب القناة العاشرة الإسرائيلية، فإن يعالون جدد التأكيد على أن إسرائيل لن تسمح بنقل أسلحة من سوريا، خصوصاً الأسلحة الكيماوية، إلى حزب الله اللبناني.

وكانت القناة ذاتها ذكرت أن "إسرائيل نقلت رسالة تهديد، عبر واشنطن إلى سوريا، مفادها أن القصف الإسرائيلي على سوريا سيتواصل طالما استمر تهريب الأسلحة إلى حزب الله".

ونفذت إسرائيل مؤخراً ضربتين إلى مواقع سورية، مؤكدة أنها استهدفت صواريخ كانت في طريقها إلى حزب الله.

ومن جانبه، أعلن النظام السوري أنه سيرد بقوة على أي ضربة قادمة تستهدف مواقعه.