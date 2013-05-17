الجيش الحر يسيطر على معمل الصابون على طريق دمشق حمص

أفادت "سانا الثورة" أن الجيش الحر سيطر على معمل الصابون على طريق دمشق حمص، الذي يعتبر بمثابة المدخل الشرقي لدمشق العاصمة.

وفي حلب، أفادت شبكة "سوريا مباشر" بوقوع اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام في محيط قلعة حلب الأثرية وسط المدينة.

أما في حمص، فقد ذكر الائتلاف الوطني السوري المعارض أن قوات النظام السوري هاجمت قرية خربة السودا في محافظة حمص، حيث قتلت 18 شخصاً على الأقل، مشيراً إلى أن الضحايا إما أُعدموا وإما قُتلوا بالسلاح الأبيض.

وأبدى أعضاء الائتلاف مخاوفهم من عودة القوات النظامية في الساعات المقبلة إلى قرية خربة السودا التي لا تزال محاصرة، مؤكدين أن المعلومات الواردة من المنطقة المذكورة ضئيلة بسبب انقطاع شبكات الاتصالات.

كما أعرب الائتلاف الوطني السوري في بيان له عن قلقه على القرى المعزولة التي تحوط بها قرى يؤيد سكانها الأسد، داعياً المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى التوجه لهذه المنطقة لمنع ارتكاب مجازر جديدة.