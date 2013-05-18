الأمين: حماية مقام السيدة زينب ليس مبررا للقتال بسوريا

أكد العلامة الشيعي اللبناني السيد علي الأمين أن حديث الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، عن الدفاع عن مقام السيدة زينب في دمشق هو استغلال لجانب ديني في مشروع سياسي.

وأضاف الأمين خلال حديثه ببرنامج نقطة نظام الذي تبثه قناة "العربية" أن الدفاع عن مقام السيدة زينب ليس مبرراً شرعياً للمشاركة في القتال في سوريا، وأن أرض الجهاد للشيعة تكون في الأوطان وليس في سوريا.

وأضاف الأمين "جهادنا في لبنان هو لبناء وطننا وعيشنا المشترك ووحدتنا الوطنية".

أما بشأن الدعوات للجهاد في سوريا من قبل بعض شيوخ السلفية اللبنانيين، فقال الأمين إن هذه الدعوات مقدمة لصراع مذاهب وطوائف في لبنان.

وأرجع الأمين ضعف صوت رجال الدين الشيعة المعتدلين إلى هيمنة السلطة الإيرانية قائلاً: "كان من المفترض أن نسمع صوت المرجعية الشيعية في العراق إزاء سفك الدماء في الحويجة والأنبار".

أما عن ولاية الفقيه فقال الأمين "إن ولاية الفقيه مسألة فقهية لا علاقة لها بالسياسة ومرتبطة بالأحوال الشخصية".

واختتم الأمين حديثه قائلا: "الدعوة إلى التشيع خطأ، لأن أئمة أهل البيت رفضوها".