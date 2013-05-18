ناشطون يتهمون نظام الأسد باستخدام "الكيماوي" في دمشق

اتهم ناشطون النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيماوية مجددا في كل من حي العسالي بدمشق وفي سراقب بإدلب، مؤكدين وقوع إصابات بسبب هذه الأسلحة، بحسب ما ذكرت قناة "العربية"، السبت 18 مايو/أيار.

وأفاد المركز الإعلامي السوري أن العشرات أصيبوا بحالة اختناق جراء قصف قوات النظام لحي العسالي في دمشق بقذائف يُعتقد أنها تحتوي على مواد كيماوية.

وأكدت لجان التنسيق المحلية، من جانبها، مقتل 7 عناصر من حزب الله اللبناني على يد الجيش الحر أثناء تسللهم لمنطقة البساتين في مدينة القصير في ريف حمص، بالإضافة إلى مقتل 4 إيرانيين خلال استهداف الجيش الحر لسيارتين تابعتين لعناصر النظام.

مع انتهاء يوم الجمعة استطاعت لجان التنسيق في سوريا توثيق مقتل 113 شخصا، بينهم سيدات وأطفال. كما وثقت اللجان 323 نقطة للقصف، كان أعنفها على يبرود بريف دمشق.

وإلى ذلك، أكدت الهيئة العامة للثورة السورية أن قوات النظام أطلقت صواريخ تحمل رؤوسا فوسفوريةً على الأحياء السكنية في معضمية الشام.