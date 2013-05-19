الفيصل يؤكد من الصين ضرورة عدم إعطاء فرصة للأسد

أبلغ وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل، القيادة الصينية خلال زيارته إلى بكين بموقف السعودية من سوريا، قبل انعقاد مؤتمر "جنيف 2".

وأكد الفيصل ضرورة وجود موقف دولي موحد، وعدم إعطاء النظام السوري فرصة للاستمرار في العنف ضد شعبه، حسب تعبيره.

ومن جانبها، أكدت الصين حرصها على الوصول إلى حل ينهي العنف في سوريا، وشددت على عدم اتخاذ قرارات خارج المنظومة الدولية.

وفي شأن التسلح الإيراني، ذكر مصدر مطلع أن الجانب الصيني أكد للفيصل عدم قبوله بأي تهديد لأمن الخليج وسلامته.

وكان الفيصل قد عقد خلال زيارته للصين عدة لقاءات، أبرزها مع الرئيس الصيني شي جينغ، كما تباحث مع نظيره الصيني وانغ بي حيث. وتطرقت المباحثات إلى العلاقات الثنائية ورغبة الطرفين في تطويرها، كما تم بحث قضايا المنطقة والقضايا الدولية.

ودعا الرئيس الصيني إلى تعزيز التبادلات وتقوية الثقة المشتركة بين الجانبين، ودفع التعاون بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي إلى الأمام من أجل بناء علاقات ودية استراتيجية أكثر نضجاً واستقراراً واستدامة.

ومن جانبه، أكد الفيصل أن المملكة على استعداد للعمل مع الصين لتوسيع التبادلات والتعاون، وزيادة التنسيق في الشؤون الإقليمية الكبرى، مشيراً إلى أن المملكة تولي أهمية كبرى للعلاقات مع الصين.