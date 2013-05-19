انفجار ضخم يهز دمشق.. والتلفزيون يؤكد مقتل 3 أشخاص

هز انفجار عنيف، ليلة أمس السبت، دمشق، سمع دويه في معظم أحياء العاصمة السورية. وقال التلفزيون السوري إن الانفجار وقع في حي ركن الدين.

وأضاف التلفزيون أن الحادث تسبب في قتل ثلاثة أشخاص، وإصابة خمسة آخرين، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول طبيعة الانفجار.

ومن جانبه، أفاد مجلس قيادة الثورة في دمشق بسماع أصوات إطلاق نار كثيف في منطقة الطلياني وسط دمشق عقب الانفجار.

17جثة مجهولة الهوية

وفي سياق آخر، وثقت لجان التنسيق المحلية، مقتل 95 شخصاً بنيران قوات النظام السوري اليوم، معظمهم في دمشق وريفها وفي حمص وحلب.

كما أفادت اللجان بأن الجيش الحر تمكن من إعادة السيطرة على مرصد صيدنايا في ريف دمشق، بعد قتل 10 عناصر من قوات النظام وجرح آخرين والسيطرة على بعض الأسلحة والذخيرة.

وأضافت اللجان أنه تم العثور على 17 جثة لقتلى مجهولي الهوية ذبحوا بالسكاكين في منطقة البساتين في حي الوعر بحمص.

ومن جهتها، قالت الهيئة العامة للثورة إن قتلى وجرحى سقطوا في انفجار سيارة مفخخة في البويضة بريف دمشق.

أما المرصد السوري لحقوق الإنسان، فكشف أن الجيش الحر سيطر على قرى في ريف حماة الشرقي تسكنها غالبية علوية.

وأخيراً أكدت الهيئة العامة للثورة وقوع انفجار قرب كلية الآداب في حي النشوة بمدينة الحسكة.