إطلاق قذائف هاون من الجانب السوري على هضبة الجولان

أفاد مراسل قناة "العربية" في القدس بإطلاق قذائف هاون من الجانب السوري على هضبة الجولان.

وبحسب المراسل فقد سقطت القذائف السورية في محيط مستوطنة ألوني هبشان الحدودية قرب دورية عسكرية إسرائيلية، وذلك من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وتعرض الجولان المحتل أربع مرات خلال الأسابيع الأخيرة لإطلاق نار مصدره سوريا.

وسقطت قذائف أطلقت من سوريا الأسبوع الماضي على جبل الشيخ المحتل، ما أدى إلى إغلاق هذا الموقع السياحي أمام الزوار.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، موشيه يعالون، توعد في وقت سابق بالرد "الفوري" على أي نيران تطلق من سوريا على هضبة الجولان المحتلة، محملاً النظام السوري المسؤولية.