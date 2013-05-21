العربي يشدد على الحل السياسي والحكومة الانتقالية بسوريا

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، د. نبيل العربي، في افتتاح اجتماع، الثلاثاء، للمندوبين الدائمين حول سوريا إلى أن اجتماع اليوم يأتي بناءً على طلب قطر المؤيد من السودان والكويت. ولفت إلى أن جهوداً دبلوماسية تجري على عدة مستويات تمهيداً لانعقاد المؤتمر الدولي جنيف 2 لإيجاد حل للازمة السورية.

ورأى العربي أن الحلّ السياسي هو الخيار الوحيد للأزمة السورية، على أن يتكون من شقين: أولاً بدء مرحلة انتقالية جديدة في سوريا، وثانياً تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة مسؤولة عن كافة مناحي الحياة في سوريا.

وأضاف أن المؤتمر الدولي المرتقب سيضمن توفير حلّ سياسي للأزمة السورية لذلك يجب الإعداد له جيداً وهو ما يجري الآن.

كما أعرب عن تخوّفه الشديد من التبعات الخطيرة لتصعيد العمليات العسكرية في سوريا، خاصة ما شهدته مدينة القصير خلال الأيام الماضية، مع حديث المعارضة عن تدخل مباشر لأطراف خارجية منها حزب الله. وقال إنه تحدث إلى رئيس وزراء اللبناني المستقيل نجيب ميقاتي بالأمس للتشاور معه، حول هذا الموضوع ودراسة إمكانية وضع حد لتدهور الأوضاع في سوريا.

وأشار العربي الى جهود دبلوماسية تجري خارج إطار الجامعة العربية ومنها مؤتمر أصدقاء سوريا غداً الأربعاء في عمان الأردن. وأكد أهمية التوصل لقرار وقف إطلاق النار، ومن ثم وجود الامم المتحدة على الارض لضمان حدوث ذلك.