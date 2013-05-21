المعارضة السورية والحكومة ستشاركان في مؤتمر للسلام

قال مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا لخضر الابراهيمي إن المعارضة السورية والحكومة تستعدان للمشاركة في مؤتمر للسلام يعقد بجنيف.

وقال الابراهيمي للصحافيين في الجامعة العربية إن الشعب السوري يعلق أملاً كبيراً على المؤتمر حيث تعد المعارضة السورية نفسها للمشاركة فيه وكذلك تفعل الحكومة.

وأضاف أن الأمم المتحدة تعمل على تنظيم المؤتمر ليخرج في أفضل صورة ممكنة.

يذكر أن واشنطن وموسكو اتفقتا على إعادة إحياء اتفاق جنيف الذي وقع في 30 يونيو/حزيران 2012 بين القوى الكبرى في شأن عملية انتقالية في سوريا، لكن هذا الاتفاق لم يطبق البتة بسبب الالتباس حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد الذي يطالب معارضوه بتنحيه كشرط مسبق لأي حوار.

وأكدت الخارجية الفرنسية في وقت سابق الحديث حول اجتماع ثلاثي انعقد في واشنطن بين المسؤولين عن الملف السوري في كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، في إطار التحضير للمؤتمر الدولي حول سوريا.