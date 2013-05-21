إسرائيل ترد على نيران سورية وتدمر موقعا للنظام بالجولان

أفاد مراسل "العربية" بأن الجيش الإسرائيلي دمر موقعاً للنظام السوري قرب هضبة الجولان، وذلك رداً على تعرض دورية إسرائيلية لإطلاق نار من الجانب السوري قرب الحدود في الجولان.

وفي التفاصيل أن جنوداً إسرائيليين فتحوا النار ليل الاثنين-الثلاثاء بعد تعرضهم لإطلاق نار مصدره سوريا في الجولان المحتل، على ما أعلن الجيش الإسرائيلي. وجاء في البيان "تعرضت دورية للجيش الاسرائيلي خلال الليل لإطلاق نار قرب الحدود السورية في هضبة الجولان. لم تسجل أي إصابة، وتلقت الآلية أضرارا" مضيفا أن "الجنود ردوا بفتح النار بشكل دقيق وأصابوا مصدر النيران".

وكان حادث مماثل وقع ليل الأحد- الاثنين حين سقط رصاص أطلق من سوريا على مرتفعات الجولان المحتلة. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن النيران سقطت على مقربة من دورية عسكرية اسرائيلية.

ومنذ بدء النزاع في سوريا قبل سنتين، توتر الوضع في الجولان، لكن الحوادث ما بين سقوط قذائف سورية في الجانب الإسرائيلي ورشقات تحذيرية إسرائيلية بقيت حتى الآن محدودة نسبيا. ويعزو المسؤولون الإسرائيليون حتى الآن إطلاق النار والقذائف السورية إلى "أخطاء" بسبب المسافة القريبة للمعارك بين الجيش والمقاتلين السوريين.

يذكر أن إسرائيل تحتل منذ 1967 حوالي 1200 كلم مربع من هضبة الجولان، في حين تقوم قوة من الأمم المتحدة بفرض التقيد بوقف إطلاق النار بين البلدين.