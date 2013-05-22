جودة: الأردن لم يغلق حدوده بوجه اللاجئين السوريين

قال وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، الأربعاء 22 مايو/أيار، إن بلاده لم تغلق حدودها بوجه اللاجئين السوريين، بعدما أعلنت الأمم المتحدة عن تراجع ملحوظ لعدد السوريين الذين يهربون إلى الأردن منذ أيام.

وأكد جودة في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني وليام هيغ أنه "بالنسبة للحدود نحن لم نغلق حدودنا أبداً"، بوجه اللاجئين السوريين.

وأضاف أن "التناقص في أعداد اللاجئين السوريين مؤخراً هو انعكاس لظروف في داخل سوريا منها العمليات العسكرية"، مشيراً إلى أن "عدد اللاجئين السوريين في الأردن بلغ حوالى 540 ألفاً وكانت الأيام الماضية تشهد دخول ما معدله 2000 سوري يومياً".

وكان بانوس مومتزيس، المنسّق الإقليمي للمساعدة التي تقدمها المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين، أشار أمس الثلاثاء في جنيف الى تراجع ملحوظ لعدد السوريين الذين يهربون الى الأردن منذ أربعة أيام، فيما سجل في الأسابيع الأخيرة وصول ما بين ألف وألفي سوري يومياً الى الأردن.

ومن جانبه، اعتبر وزير الخارجية البريطاني أن الأزمة السورية بدأت تهدّد الأمن الإقليمي. وقال هيغ إن مجلس الأمن منقسم حول إقامة مناطق عازلة في سوريا لحماية المدنيين، مشدداً على أن النظام السوري لا يستطيع الانتصار عسكرياً.

كما أعرب هيغ عن سعي بلاده إلى رفع حظر السلاح عن المعارضة السورية، لافتاً في الوقت عينه إلى عدم وجود إجماع في مجلس الأمن على إقامة مناطق آمنة في سوريا.

وأشار إلى أن المفاوضات على المرحلة الانتقالية ستكون بين النظام والمعارضة، مشدداً على أن النظام السوري لا يمكنه الانتصار عسكرياً.