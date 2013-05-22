تركيا تحبط اعتداءات ضد مخيمات للاجئين السوريين

أحبطت الشرطة التركية خطة لتنفيذ اعتداءات على لاجئين سوريين في جنوب تركيا، واعتقلت 6 أتراك للاشتباه بتورطهم في هذه القضية، وفق ما أعلن مسؤول تركي الأربعاء 22 مايو/أيار.



وقال جلال الدين ليكيسيز، حاكم مقاطعة هاتاي المحاذية لسوريا، والتي تضم عددا من مخيمات اللاجئين السوريين، إن هؤلاء المشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذ "هجمات بالعبوات الناسفة وخطف لاجئين سوريين" من المخيمات.

وفي تطور آخر، أغلقت تركيا من جانبها، الأربعاء، آخر معبر حدودي لها مع سوريا تسيطر عليه حكومة الرئيس السوري، بشار الأسد، وعززت الأمن بعد تفجيرين كبيرين هذا الشهر.

وكان 51 شخصاً قد قتلوا في تفجير سيارتين ملغومتين ببلدة ريحانلي الحدودية التركية بإقليم هاتاي في جنوب البلاد يوم 11 مايو/ أيار، ما أثار مخاوف من امتداد الحرب الأهلية في سوريا إلى دول مجاورة.

واتهمت تركيا الحكومة السورية بالضلوع في التفجيرين لكن دمشق نفت أي علاقة لها بالأمر.

وقال وزير الجمارك التركي حياتي يازجي إن بوابة يايلاداجي الواقعة على بعد نحو 90 كيلومتراً عن ريحانلي ستبقى مغلقة لمدة شهر، ولن يُسمح سوى للأتراك القادمين من سوريا أو غير السوريين الذين يعبرون من تركيا بالمرور، ولن يُسمح لأحد بالعبور من تركيا إلى سوريا.