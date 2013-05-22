صبرا يطالب كتائب الثورة بصد غزو حزب الله وإيران للقصير

وجه جورج صبرا، رئيس الائتلاف الوطني السوري، بالإنابة، رسائل عدة في كلمة مصورة بثتها قناة العربية، طالب فيها أولاً كتائب الجيش السوري الحر في القلمون ودير الزور وحلب، وريف حمص الشمالي، وحماة والرقة ودمشق، ومختلف المناطق، بنصرة مدينة القصير، وصد ما أسماه "غزو" حزب الله اللبناني وإيران لهذه المدينة.

وقال: "منذ أشهر تتدفق قوات غازية إلى داخل سوريا، قوامها خبراء القتل الإيراني، وميليشيات حزب الله اللبناني، وهي تحمل شعارات طائفية بغيضة تؤسس لحرب طويلة".

وأضاف صبرا : "يا أبناء الثورة السورية إن قوات خارجية تغزو بلدكم يستهدفون تدمير حياتكم فهبوا للدفاع عن وطنكم، وعلى كل من لديه سلاح أو ذخيرة أن يرسله إلى القصير وحمص لتعزيز صمودها، فكل رصاصة ترسل إلى القصير وحمص ترد غازياً معتدياً يريد أن يعيد سوريا إلى عصر الخوف الذي انقضى إلى غير رجعة".

ووجه صبرا رسالة أخرى إلى الحكومة اللبنانية، ورئيس الجمهورية، باحترام سيادة سوريا، ووحدة أراضيها وحرمتها، من خلال منع حزب الله مناصرة النظام السوري ومشاركته في الحرب هناك.

ووجه رسالة أخرى، إلى الأمهات اللبنانيات، والآباء اللبنانيين، وطالبهم بمنع أبنائهم من المشاركة في قتل الشعب السوري، وقال إن الثورة ستنتصر، وحيى أبطال الجيش الحر الذين يقاتلون النظام وحزب الله وإيران.

وطالب مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لبحث الحملة الشرسة العسكرية التي يشنّها النظام ومعه حزب الله اللبناني على مدينة القصير.

صبرا ناشد كذلك المجتمع الدولي فتح ممر إنساني لإنقاذ الجرحى وإدخال الدواء والغوث إلى خمسين ألف محاصر في مدينة القصير.



