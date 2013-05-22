كيري: الآلاف من مقاتلي حزب الله يشاركون في حرب سوريا

أكد وزير الخارجية الأميركية جون كيري أن السوريين بكافة أطيافهم ستكون لهم الحرية في تقرير مستقبلهم، مؤكداً أن الخاسر الوحيد من الصراع الحالي هو الشعب السوري، وأضاف أن حسابات الرئيس الأسد خاطئة إن كان يعتمد على مكاسب الأيام الماضية، محذراً من أن حزب الله يجرّ لبنان إلى الحرب.

وقال كيري: "ندين تدخل حزب الله وإيران في الأزمة السورية"، مضيفاً أن عدة آلاف من مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية يشاركون في الحرب في سوريا بدعم إيراني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي مع نظيره الأردني ناصر جودة على هامش اجتماع "مجموعة أصدقاء سوريا" المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان الأربعاء 22 مايو/أيار.

وأكد كيري أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يثمّن الجهود الصادقة للأردن بقيادة الملك عبدالله لاستقرار الأوضاع في المنطقة. وأضاف: "نحاول التوصل للسلام في منطقة يؤججها العنف"، معرباً عن خوفه من انتشار الصراع في المنطقة على نطاق واسع.

وأضاف أن سبب اجتماعهم في عمّان هو محاولة وضع نهاية لسفك الدماء في سوريا، مؤكداً أن الولايات المتحدة ملتزمة بالتوصل لمنهجية تنفيذ "جنيف 1"، وتسعى لإيجاد الخطوات اللازمة لتنفيذ "جنيف 2".

وأكد كيري أن الدول المشاركة في مؤتمر "أصدقاء الشعب السوري" لن يُملوا على المعارضة السورية أي نتائج تصدر عن اجتماعهم. وقال: "سنزيد من دعمنا للمعارضة إذا لم يتعاون الأسد".

ومن جانبه قال وزير الخارجية الأردنية ناصر جودة إن الحلّ السياسي هو الأمثل لوقف العنف في سوريا، وإن مباحثاته مع نظيره الأميركي تناولت الوضع في سوريا وسبل التوصل لحلّ الأزمة السورية، كما أعرب عن أن الأردن يثمّن الجهود التي تبذلها واشنطن لإحلال السلام في المنطقة.