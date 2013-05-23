أنباء عن مقتل 100 عنصر من حزب الله في معارك سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس 23 مايو/أيار، مقتل أكثر من 100 عنصر من حزب الله خلال مشاركتهم إلى جانب قوات النظام السوري في معارك ضد المجموعات المسلحة المعارضة في سوريا خلال فترة تقارب الثمانية أشهر.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر مقرّبة من حزب الله لوكالة "فرانس برس" أن 75 عنصراً من حزب الله سقطوا على الأقل قتلى في المعارك الأخيرة الدائرة في القصير بريف حمص.

وقال مصدر إن 57 عنصراً من حزب الله قتلوا خلال المعارك، بينما قضى 18 آخرون متأثرين بجراح أصيبوا بها في المعارك التي يشاركون فيها منذ أشهر، لاسيما في منطقة القصير الحدودية مع سوريا.



ولم يُعرف بالضبط التاريخ الذي بدأ فيه حزب الله اللبناني التدخل عسكرياً في سوريا، لكن منذ أسابيع لم يعد يُخفي مشاركته في القتال بمنطقة القصير التي تعتبر من أبرز معاقل الجيش الحر في محافظة حمص (وسط سوريا)، وفي مقام السيدة زينب قرب دمشق.

وخلال الأيام الماضية، أفادت تقارير إعلامية بتشييع ودفن أكثر من 10 عناصر من الحزب في جنوب وشرق لبنان، بينما دفن أحدهم في الضاحية الجنوبية لبيروت وآخر في منطقة جبيل شمال بيروت.

ويثير تدخل حزب الله في النزاع السوري جدلاً واسعاً في لبنان، حيث ينتقد معارضوه المناهضون للنظام السوري هذا التدخل، معتبرين أنه يجرّ لبنان إلى النزاع.