الائتلاف الوطني السوري يختار رئيسه الجديد بإسطنبول

يجتمع أعضاء الائتلاف الوطني السوري في مدينة إسطنبول التركية، الخميس، لبحث اختيار رئيس للائتلاف خلفاً للمستقيل معاذ الخطيب، بالإضافة إلى بحث مسألة توسيع الائتلاف ليضمّ أعضاء جدداً، ومناقشة الحكومة المؤقتة التي كان يزمع تشكيلها لتتولى إدارة المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة داخل سوريا والتي تنقسم حولها المعارضة.



ويبحث أعضاء الائتلاف في اجتماعهم أيضاً المشاركة في اجتماع جنيف الثاني الذي دعت إليه موسكو وواشنطن لبحث حل الأزمة السورية.



وقال عضو الائتلاف السوري، لؤي الصافي، إن الاجتماع يهدف إلى بحث مشاركة المعارضة في اجتماع "جنيف 2". وأضاف أنه لدى المعارضة السورية غموض حول مؤتمر جنيف الثاني فيما يتعلق بمصير الأسد، مشيراً إلى أن موقف المعارضة ثابت بسوريا لا وجود للأسد فيها.

وقال: "لدينا الكثير من المجاهيل حول مؤتمر جنيف 2، أعني أنه يمكن لأي مؤتمر أن يساعد في التحول لانتخاب حكومة جديدة بعيداً عن الديكتاتورية، ولكن ذلك سيكون حالتنا، فنحن لن نقبل أي مفاوضات".