صاروخ في سماء دمشق وانفجار يهز حي الميدان بالعاصمة

قالت سانا الثورة إن انفجاراً ضخماً هزّ أحياء العاصمة دمشق هذا الصباح، وأضاف اتحاد تنسيقيات الثورة أن الانفجار الذي هز دمشق استهدف حيي الصناعة والميدان، وبحسب شهود عيان من المنطقة فإن سيارات الإسعاف انطلقت إلى المنطقة.

وتحدث ناشطون عن إطلاق صاروخ من مناطق جنوب العاصمة، ونشروا صورة للدخان الذي خلفه الصاروخ.

وتتعرض منطقتا مخيم اليرموك وجوبر إلى قصف مستمر، وتسمع أصوات الاشتباكات في مخيم اليرموك بين أفراد الجيش الحر وقوات الأسد.

يذكر أن مشفى الشهيد فايز حلاوة في منطقة مخيم اليرموك تعرضت لتدمير كبير جراء قصف النظام لها، ويعد المشفى من المشافي الهامة في المنطقة التي تضم الفلسطينيين.

وكان المفوض العام لوكالة الأونروا أعلن أن النزاع السوري المستمر منذ أكثر من عامين تسبب في تهجير نحو ثلاثة أرباع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا من مخيماتهم .

وبحسب الأونروا فإن هناك 530 ألف فلسطيني مسجلين في مكتب الوكالة في سوريا، 80% منهم غادروا المخيمات بسبب النزاع .