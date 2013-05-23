مخابرات غربية تتحقق من انتماءات مقاتلي "الحر" لتسليحهم

أوردت صحيفة "الغارديان" أن المخابرات العسكرية البريطانية الجناح السادس MI6 تقوم بالتحقق من مقاتلي الجيش السوري الحر في الأردن من أجل بدء تسليحهم.

وقالت الصحيفة البريطانية إن المخابرات الأميركية تشارك في عمليات فحص هوية الثوار وتنسيق الأسلحة الواردة للمعارضة بهدف التأكد من عدم صلتهم بأي تنظيم متطرف كالقاعدة أو جبهة النصرة.

وقالت "الغارديان" إن العملية تجري في سرية تامة ولكن بتواصل مع رئاسة الائتلاف الوطني والمجلس العسكري الأعلى، للتأكد من جميع المتدربين والتحقق منهم أمنياً كي يكونوا ضمن المواصفات التي ينصّ عليها القانون كي يخضعوا للتدريبات.